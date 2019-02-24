Из Молдовы выдворили бывшего полномочного представителя президента России

Новости мира: В 2015 году Следственный комитет РФ обвинил Виталия Гулия в экстремизме после того, как он опубликовал книгу "Подножие российского Олимпа".

Правоохранительные органы Молдовы запретили въезд в страну бывшему полномочному представителю президента России в Сахалинской области Виталию Гулию. Об этом сообщил адвокат Гулия Дагир Хасавов, сообщает корреспондент в Молдове.

«Виталия Гулия депортировали из Молдовы в Россию. Он так и не доехал до города Бендеры, где похоронена его мать, и на могиле которой он собирался поставить памятник», - отметил адвокат.

По его мнению, выдворение из Молдовы имеет политическую подоплеку, связанную с проведением в стране парламентских выборов.

Виталий Гулий с 1991 по 1993 год занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем - заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.

В 2015 году Следственный комитет РФ обвинил Гулия в экстремизме после того, как он опубликовал книгу «Подножие российского Олимпа». В конце 2018 года СК РФ прекратил это уголовное дело.