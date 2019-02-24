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В Молдове проходят парламентские выборы и референдум

В Молдове проходят парламентские выборы и референдум
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Молдове в воскресенье, 24 февраля, началось голосование на выборах в парламент и консультативный референдум, они пройдут по смешанной избирательной системе.

Голосование на выборах в парламент и консультативный референдум начались в Молдовы в воскресенье в 7:00 по местному времени. Голосование будет проходить на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 находятся за рубежом.

Впервые в истории независимой Молдовы выборы пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Впервые на выборах в Молдове отменен порог явки, разрешена агитация в день выборов, за исключением помещений избирательных участков.

Параллельно с парламентскими выборами в Молдове проходит консультативный референдум. Граждане ответят на вопросы о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 61 и праве народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Последний вопрос напрямую противоречит конституции Молдовы и практикам, одобренным Венецианской комиссией Совета Европы. Консультативный референдум не будет иметь юридических последствий. Правительство Молдовы объяснило свою инициативу стремлением "узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны". Для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее трети избирателей.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок: Демократическая партия (ДПМ, 53 кандидата), блок ACUM (включающий Партию действия и солидарности и Платформу DA, 55), Партия коммунистов (54), Партия социалистов (ПСРМ, 55), партия "Шор" (51), движение Antimafie (32), "Наша партия" (54), Национал-либеральная партия (40), партия "Народная воля" (30), Партия регионов (43), партия "Демократия дома" (37), Движение профессионалов "Speranta-Надежда" (34), партия "Родина" (35), Экологическая партия зеленых (31) и Либеральная партия (30).

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В выборах по 51 одномандатному округу принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 - представители партий, а 55 - независимые кандидаты. Только ДПМ и ПСРМ выставили кандидатов в каждом округе. Выборы в округах пройдут в один тур, депутатом станет кандидат, получивший наибольшее число голосов. За выборами будут следить более 600 международных и 2,5 тыс. местных наблюдателей. Из них 80 человек будут работать на зарубежных избирательных участках.

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Голосование, Рефрендум, Парламентские выборы в Молдове, Смешанная избирательная система.
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