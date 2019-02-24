Германия хочет прийти с миром в Африку

Новости мира: Германия в рамках миротворческой миссии хочет поддержать три африканских страны на севере материка.

Германия намерена использовать свое непостоянное членство в Совете Безопасности ООН для внесения вклада в дело разрешения различных конфликтов, в том числе на Африканском континенте.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил перед отбытием в воскресенье с визитом по странам Западной Африки - Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и Мали.

"В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций мы привержены предотвращению конфликтов, устойчивому поддержанию мира и комплексному подходу к разрешению и предотвращению конфликтов; сегодня я отправляюсь в Западную Африку, чтобы посетить три страны, которые поддерживаются международным сообществом в решении особых вызовов, стоящих перед ними", - заявил немецкий министр.

Съерра-Леоне, отметил он, это страна, которая крепко стоит на обеих ногах спустя 20 лет после того, как благодаря успешной миссии ООН удалось завершить гражданскую войну, и которая строит свое будущее.

В Мали и Буркина-Фасо серьезную обеспокоенность вызывает нестабильность и конфликты.

Германия оказывает серьезную поддержку всем трем странам как в рамках ООН и программ Европейского союза, так и на двусторонней основе.

Министр Маас посетит в ходе своей поездки 25-28 февраля Фритаун, Уагадугу, Гао, Куликоро и Бамако.