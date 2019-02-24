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Президент Эстонии назвала условие усиления европейских армий

Президент Эстонии назвала условие усиления европейских армий
21:30 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Эстонии считают, что все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону.

Армии европейских государств должны стать сильнее, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Для этого им всем надо выделять 2% ВВП на оборону, подчеркивает она.

"Все наши партнёры и союзники по НАТО серьёзнее, чем когда-либо, занимаются укреплением коллективного оборонительного потенциала", - заявила К.Кальюлайд в воскресенье в речи на торжественном концерте, посвященном 101-й годовщине Эстонской республики.

По ее словам, "армии европейских государств должны стать сильнее, сильнее должно стать оборонное сотрудничество НАТО и Европейского Союза, и мы должны укрепиться в мысли о том, что связанные с этим расходы неизбежны".

Она высказалась за то, чтобы все страны Европы договорились вкладывать 2% валового внутреннего продукта на оборону.

"Мы должны учитывать, что всегда находятся государства, не заинтересованные в пути мирного сосуществования. Хотя на словах они могут и поддерживать такой путь, на деле они руководствуются принципом "всё достанется сильнейшему", - считает глава государства.

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К.Кальюлайд отметила, что Эстония последовательно помогает другим странам в решении их проблем.

"Например, Грузия и Украина допустили в 90-х годах немало ошибок, в частности, недооценив значение принципов правового государства для развития. Но нет смысла говорить им: "Сами виноваты!". Каждый народ достоин лучшего. К тому же, сохранение фокуса международного внимания на этих народах, прикованных Россией к прошлому, служит и дальнейшему укреплению нашей безопасности", - сказала президент Эстонии.

По ее словам, "в мире есть злые государства, но ни одному из них не удалось добиться того, чего добились мы".

К.Кальюлайд перечислила достижения республики, в частности, новаторские решения в публичном секторе; создание государства с успешной бизнес-средой.

"Сегодня история успеха Эстонии является для многих примером и источником надежды", - подчеркнула президент.

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Эстония, НАТО, Оборона, Керсти Кальюлайд.
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