Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Кабмин Великобритании изучает возможность переноса Brexit

Кабмин Великобритании изучает возможность переноса Brexit
05:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца

Кабинет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй изучает возможность перенести срок выхода страны из состава Евросоюза на два месяца. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, передает УНН.

Как сообщают источники издания, в канцелярии главы правительства разработан план, в соответствии с которым Мэй официально обратится с соответствующей просьбой к Евросоюзу, если к 12 марта британский парламент будет по-прежнему не готов одобрить проект соглашения о Brexit. Именно до этого числа, как в воскресенье заявила сама Мэй, в парламенте должно состояться новое голосование по проекту сделки с Брюсселем, нынешний вариант которой депутаты отвергли 15 января.

По данным издания, члены кабинета министров считают, что двух месяцев хватит, чтобы вывести ситуацию из тупика, в котором она сейчас находится. При этом, по данным The Guardian, в ЕС предпочли бы отложить Brexit до конца 2020 года, когда истечет очередной семилетний бюджетный период Евросоюза.

В Британии сорвалась первоначальная дата голосования по Brexit

Продлить предусмотренный Лиссабонским договором срок выхода страны из европейского сообщества от Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства. При этом против продления переговоров с ЕС выступают члены влиятельного правого крыла Консервативной партии — евроскептики, не опасающиеся последствий жесткого Brexit.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
03 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь