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Правящая партия Польши начинает свои избирательные кампании

Правящая партия Польши начинает свои избирательные кампании
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Качинский дал старт избирательным кампаниям для правящей партии в Польше.

Лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский дал старт двум избирательным кампаниям для своей партии в 2019 году: в Европарламент в мае, и в парламент страны осенью этого года.

Во время субботнего съезда PiS также представлена программа действий, в том числе пять пунктов новых действий правительства на ближайшую перспективу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы начинаем избирательную кампанию 2019 года: она будет в двух турах. Каждая из них является важной, но осенью - самая важная", - заявил Качиньский.

Он представил пять пунктов социальной программы PiS перед выборами. В частности, предлагается выплачивать материальную помощь на каждого новорожденного ребенка по программе 500+ (3,5 тыс. грн – ред.), ввести 13-ю пенсию в размере 1,1 тыс. злотых (7,7 тыс. грн) для каждого пенсионера, отменить налог с физических лиц для молодежи до 26-го года жизни, восстановить отмененные автобусные сообщения в регионах.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отметил, что общая стоимость новых программ составит 30-40 млрд злотых в год (7,8 – 10,5 млрд долл.). Он подчеркнул, что осенние парламентские выборы будут самыми важными за последние 30 лет.

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Как сообщалось ранее, партия "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского совместно с коалиционными партиями "Солидарная Польша" и "Понимание", которые входят в правоконсервативную "Объединенную правицу", продолжает сохранять уверенное лидерство в поддержке населения. Об этом свидетельствуют данные опросов Центра исследований общественного мнения (CBOS) и центра Kantar Public, которые были проведены в первой половине февраля

Согласно опросу CBOS, если выборы в Сейм Польши состоялись в феврале, то за PiS проголосовало бы 40% респондентов. Партия Качиньского опередила бы крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа" (РО) – 15% и новосозданную партию левого толка Wiosna (Весна) – 10%. Кроме того, 5-процентный избирательный барьер смогли бы пересечь также радикальное движение Kukiz’15 и Польская крестьянская партия – по 5%.

В то же время, по данным Kantar Public, за "Объединенную правицу" проголосовали бы сейчас 34% опрошенных, за РО – 20%, "Весну" - 10%, Kukiz’15 – 6%, Союз демократической левицы – 5%.

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Все по теме:

Польша, Европарламент, Ярослав Качиньский, Выборы в Польше, PiS.
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