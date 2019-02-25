В Испании разбился самолет: есть жертвы

Новости мира: В Испании разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека.

Власти Испании заявили, что два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета на расстоянии более 100 километров на север от Мадрида. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, аварийные службы региона Castilla y Leon говорят, что оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.

Аварийным службам об инциденте сообщили свидетели происшествия, которые видели как самолет падает с неба. Причину аварии пока устанавливает следствие.

Напомним, 18 февраля недалеко от города Мугла в Турции разбился самолет.