Brexit могут отложить на два года

Новости мира: В ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года.

Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают планы, согласно которым выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года, сообщает The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, отмечает издание.

Дополнительное время в качестве государства-члена союза позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений.

В числе сторонников переноса срока Brexit называют главу Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра.

Представители дипломатических кругов ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за отсрочку Brexit, если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять, отмечает Deutsche Welle.

Кроме того, перенос Brexit поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что национальный парламент не позднее 12 марта вынесет решение по выдвинутому ею плану Brexit.

Об этом она заявила в Шарм аш-Шейхе (Египет) перед началом саммита ЕС и Лиги арабских государств. В рамках саммита Т.Мэй проведет очередные консультации с главами стран - членов ЕС.

В субботу три британских министра призвали отложить Brexit, если Т.Мэй не получит парламентскую поддержку для своего варианта соглашения о выходе из ЕС. Газета Daily Mail опубликовала мнение министров бизнеса Грега Кларка, труда Эмбера Радда и министра юстиции Дэвида Гока, согласно которому большинство парламентариев предпочло бы отсрочку жесткому варианту Brexit.

Между тем Daily Telegraph пишет, что премьер-министр готовит официальный запрос в Брюссель об отсрочке Brexit всего на два месяца.

Также, по сведениям издания, на этой неделе на голосование в парламенте будут вынесены сразу две поправки, предполагающие продление переходного периода. Одни депутаты хотят, чтобы отсрочка была запрошена в случае, если Т.Мэй не представит на голосование новый план до 13 марта, а другие - в случае, если угроза "жесткого" Brexit останется единственным вариантом.