Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

Brexit могут отложить на два года

Brexit могут отложить на два года
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года.

Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают планы, согласно которым выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года, сообщает The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, отмечает издание.

Дополнительное время в качестве государства-члена союза позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений.

В числе сторонников переноса срока Brexit называют главу Европейского совета Дональда Туска и генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Зельмайра.

Представители дипломатических кругов ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за отсрочку Brexit, если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять, отмечает Deutsche Welle.

Кроме того, перенос Brexit поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Кабмин Великобритании изучает возможность переноса Brexit
Кабмин Великобритании изучает возможность переноса BrexitЧитать полностью

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что национальный парламент не позднее 12 марта вынесет решение по выдвинутому ею плану Brexit.

Об этом она заявила в Шарм аш-Шейхе (Египет) перед началом саммита ЕС и Лиги арабских государств. В рамках саммита Т.Мэй проведет очередные консультации с главами стран - членов ЕС.

В субботу три британских министра призвали отложить Brexit, если Т.Мэй не получит парламентскую поддержку для своего варианта соглашения о выходе из ЕС. Газета Daily Mail опубликовала мнение министров бизнеса Грега Кларка, труда Эмбера Радда и министра юстиции Дэвида Гока, согласно которому большинство парламентариев предпочло бы отсрочку жесткому варианту Brexit.

Между тем Daily Telegraph пишет, что премьер-министр готовит официальный запрос в Брюссель об отсрочке Brexit всего на два месяца.

Также, по сведениям издания, на этой неделе на голосование в парламенте будут вынесены сразу две поправки, предполагающие продление переходного периода. Одни депутаты хотят, чтобы отсрочка была запрошена в случае, если Т.Мэй не представит на голосование новый план до 13 марта, а другие - в случае, если угроза "жесткого" Brexit останется единственным вариантом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь