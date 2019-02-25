Анджей Дуда назначил дату выборов в Европарламент в Польшу

Новости мира: Выборы в Европарламент назначает президент РП не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о назначении выборов в Европарламент в стране на 26 мая. Об этом сообщает официальный сайт главы польского государства.

"Выборы в Европарламент состоятся 26 мая. Президент Анджей Дуда подписал постановление по этому делу", - сообщил сайт президента.

Согласно избирательному кодексу, выборы в Европарламент назначает президент РП не позднее чем за 90 дней до дня выборов, определяя дату голосования на выходной, который приходится на избирательный период.

Нынешние выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС в течение 23-26 мая.