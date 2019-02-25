ОБСЕ призывает политические партии в Молдове сесть за стол переговоров

Новости мира: Церетели призвал политические партии Молдовы найти общий язык между собой ради будущего страны.

Руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Молдове Георгий Церетели призвал лидеров политических партий, вошедших в будущий парламент, к переговорам и прекращению противостояния. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе по итогам парламентских выборов в Молдове, сообщает собственный корреспондент в РМ.

"Я призываю всех новоизбранных депутатов парламента и представителей властей сесть за стол переговоров, не думая о противостоянии, а лишь о поиске общего языка для решения проблем страны, так как вашей стране необходимо развиваться, нужен мир, в том числе политический, а для этого необходимо согласие и воля всех политических сил", - заявил Церетели.

С таким же заявлением после оглашения предварительных итогов голосования выступил лидер правящей Демократической партии Влад Плахотнюк, подчеркнувший готовность к переговорам со всеми партиями, независимо от их геополитической ориентации.

Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что "ожидает у себя всех лидеров политических партий для диалога по вопросу создания парламентской коалиции".

Как сообщалось, в воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент по новой, смешанной системе. По предварительным данным Центризбиркома, в будущий парламент войдут Партия социалистов Республики Молдова (34 мандата), правящая Демократическая партия Молдовы (30 мандатов), оппозиционный блок "Acum" (Сейчас), в который входят партии "Платформа "Достоинство и Правда"" и "Действие и солидарность" (27 мандатов) и партия "Шора" (7), а также три независимых кандидата. Для формирования парламентского большинства, назначения премьер-министра и утверждения нового состава правительства в коалицию должны войти не менее 51 депутата (из 101).