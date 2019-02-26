Выборы в Молдове: ЕС принял во внимание информацию о нарушениях

Новости мира: Евросоюз принял во внимание заключения наблюдателей ОБСЕ по выборам в Молдове.

ЕС принял во внимание заключения наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Молдове, которые состоялись 24 февраля, включая информацию об общем соблюдении прав избирателей и нарушениях, в частности, связанных с использованием административного ресурса.

Соответствующая информация содержится в заявлении представителя ЕС относительно выборов в Молдове, обнародованном на сайте Службы внешних действий ЕС.

"Исходя из предварительных заключений наблюдательной миссии OSCE/ODIHR, выборы были "конкурентными и фундаментальные права в целом придерживались". Вместе с тем, были отмечены недостатки, связанные с продолжением предвыборной агитации в день выборов, в частности "обвинения в давлении на государственных служащих, сильные сигналы о подкупе голосов и злоупотребление государственными ресурсами", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что большинство медиа в стране находятся под влиянием или в собственности политических фигур, и это имело негативные последствия для представления избирателям широкого спектра политических взглядов и платформ.

"Европейский Союз внимательно наблюдал за избирательным процессом, включая агитацию в день выборов, и будет продолжать внимательно следить за развитием событий после выборов, с учетом оценки их влияния на демократию и плюрализм в Республике Молдова", - говорится в заявлении.

Как ранее отмечал Европейский Совет в резолюции от 26 февраля 2018 года, большинство из содержательных поправок, которые были внесены в избирательный кодекс Молдовы в 2017 году, не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы и ОБСЕ. Проведение этих выборов подтвердило необходимость учесть эти рекомендации и продолжить усилия, чтобы привести избирательное законодательство и его имплементацию с международными стандартами.

"Партнерство ЕС с Молдовой будет и в дальнейшем концентрироваться на результатах в пользу граждан Молдовы. В этом духе Европейский Союз будет продолжать работать в Республике Молдова с теми, кто поддерживает процесс реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации, особенно в таких сферах, как борьба с коррупцией, независимость судов и деполитизация государственных институтов. Мы будем продолжать на этой основе наши отношения с Республикой Молдова на принципах соблюдения условий и уважения к верховенству права и демократических стандартов", - говорится в документе.