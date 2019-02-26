Президент Молдовы не исключает возможности проведения досрочных выборов

Новости мира: Додон не исключает роспуска новоизбранного парламента Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон допустил роспуск новоизбранного парламента, если партии не найдут общего языка в вопросе создания коалиции.

Об этом сообщает портал NOI.md.

"Пока рано говорить, состоятся ли досрочные выборы, но мы должны учитывать любой сценарий", - сказал Додон.

"В случае, если не будет возможностей найти общий язык между партиями, не между партиями и независимыми депутатами, при этом я думаю, что идеальным вариантом является коалиция между партиями, не миноритарные правительства, не партии и депутаты-перебежчики, тогда я буду выступать за скорейший роспуск этого парламента и за проведение досрочных выборов", - добавил он.

По его словам, лидеры партий, прошедших в парламент, должны как можно скорее определиться с формированием парламентского большинства.

"Если у нас будут досрочные выборы, нам надо не медлить и провести их как можно скорее, возможно, одновременно с местными выборами в начале лета", - сказал Додон.

Напомним, первое место по итогам выборов в Молдове заняла пророссийская партия социалистов, однако ей не хватит голосов для формирования правительства.

На втором месте - блок оппозиции ACUM, объединивший ключевые оппозиционные партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе.