Комиссар СЕ осудила действия полиции Франции против "желтых жилетов"

Новости мира: Европейские органы по защите прав человека критикуют французских правоохранителей за резиновые пули против "желтых жилетов".

В Совете Европы дали рекомендации правительству и правоохранительным органам Франции по соблюдению прав человека во время поддержания общественного порядка на массовых протестных акциях "желтых жилетов".

Об этом говорится в меморандуме комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, направленном руководству Франции, сообщает собственный.

"В меморандуме, который содержит отслеживание событий, связанных с так называемым движением "желтых жилетов"», комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович просит французские власти проявлять больше уважения к правам человека во время мероприятий по обеспечению общественного порядка и воздерживаться от введения чрезмерных ограничений свободы мирных собраний...", - заявили в СЕ.

При этом комиссар по правам человека настаивает на необходимости приостановления применения во Франции средств для отстрела резиновых пуль, которые использует полиция и жандармерия во время сдерживания массовых беспорядков, вызванных демонстрациями "желтых жилетов".

Миятович также строго осудила проявления расизма, антисемитизма, гомофобии, которые имеют место во время протестов "желтых жилетов", одновременно отметив, что правоохранительные органы должны защищать права граждан.

Отдельно в меморандуме говорится о необходимости защиты прав журналистов, освещающих протестные акции во Франции.

Комиссар СЕ по правам человека также осудила проявления насилия и против самих правоохранителей.

К слову, Дуня Миятрович недавно выступала с аналогичной обеспокоенностью.