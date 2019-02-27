Российская "водка для КНДР" не прошла таможню Нидерландов

Новости мира: В Нидерландах изъяли 90 тысяч бутылок российской водки “для КНДР".

На нидерландской таможни изъяли 90 тысяч бутылок российской водки, которые, вероятно, были предназначены для Пхеньяна.

Об этом сообщает телеканал Euronews.

“Таможня Нидерландов изъяли 90 тысяч бутылок водки российского производства. Груз официально направлялся в Китай, однако, есть подозрение, что конечная точка – Северная Корея”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что случай будут расследовать. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции в отношении КНДР.

Представители таможни сообщили, что груз обнаружили в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге.

По данным нидерландского министерства торговли, контейнер с тремя тысячами ящиков алкоголя был спрятан под фюзеляжем самолета, который перевозил корабль.

Решение о конфискации груза приняла министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг. Именно подконтрольное ей министерство отвечает за применение экономических санкций, в том числе в отношении Северной Кореи. Конфискованную водку могут уничтожить или продать на аукционе.