Мэй об аннексии Крыма: Мы усиливаем санкции и оказываем давление на виновных

Новости мира: Мэй в парламенте сделала громкое заявление о Крыме.

Великобритания делает все возможное, чтобы обеспечить применение санкций и оказать давление на виновных в аннексии Крыма. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, передает УНН

"Это была незаконная аннексия, и мы делаем все, чтобы обеспечить применение соответствующих санкций. Мы усиливаем санкции и оказываем давление на виновных", – заявила Мэй, отвечая на вопрос консервативного члена парламента Джона Уиттингдейла о 5-й годовщине аннексии Россией Крыма.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного Департамента США Курт Волкер во время визита в Киев заявил, что США вместе с ЕС признает потребность в дальнейших санкциях против России из-за незаконной аннексии Крыма.