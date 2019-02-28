В Германии пожарные спасли располневшую крысу, которая застряла в люке

Новости мира: Спасатели из немецкого города Бенсхайм провели масштабную операцию по спасению располневшей крысы, которая застряла в люке канализации.

В немецком городе Бенсхайм спасатели оказали помощь крысе, которая застряла в люке канализации. Спасатель Михаэл Зер в интервью рассказал, что крыса набрала лишние килограммы за зиму, поэтому у застряла в канализационном люке задней частью. По словам спасателя, животное не могло двигаться ни назад, ни вперед.

Сообщается, что для того, чтобы помочь поправившейся крысе вылезти из люка, спасатели провели масштабную операцию. Со слов спасателя, многие посчитали, что оно того не стоило, однако, по мнению мужчины, каждое животное, даже те виды, которых все ненавидят, достойны уважения.

Известно, что в пожарное отделение поступило сообщение, что "небольшая зверушка" нуждается в помощи, но они не знали, что это была крыса. Одному спасателю не удалось освободить крысу, поэтому когда приехала целая бригада пожарных, крышку подняли и поставили на специальные опоры. После этого Зер вытолкал крысу из ловушки. Грызун сбежал в сточную канаву.

В последствии, Команда спасателей разместила фото спасенного грызуна на своей странице в Facebook. Им стали поступать сотни одобрительных комментариев за то, что бригада с заботой отнеслась к представителю вида, который обычно истребляют в городах.

Напомним, рейс авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить из-за обнаруженной на борту самолета крысы. Самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс был отменен.