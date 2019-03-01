В НАТО не хотят новой холодной войны: Столтенберг призвал РФ вернуться к ДРСМД

Новости мира: Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс не хочет начала новой холодной войны.

Североатлантический альянс не хочет новой холодной войны и призывает Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не хотим новой холодной войны. Призываем Россию соблюдать условия Договора о нераспространении ядерных ракет средней и меньшей дальности", - заявил Столтенберг.

Он приветствовал решение Болгарии увеличить расходы на оборону, подчеркнув при этом, что Альянс должен инвестировать в укрепление обороноспособности.

Столтенберг также дал высокую оценку вкладу Болгарии в укрепление безопасности в Черноморском регионе, а также в борьбу с международным терроризмом.

Столтенберг находится с визитом в Болгарии в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 70-летия создания НАТО.

Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.