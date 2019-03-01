Суд Швеции арестовал вероятного шпиона России

Новости мира: Шведский суд арестовал подозреваемого в шпионаже на Россию.

Окружной суд Стокгольма в пятницу арестовал мужчину, задержанного во вторник по подозрению в шпионаже на Россию.

Об этом сообщает издание Expressen.

"Существует риск того, что подозреваемый уничтожит доказательства или усложнит проведение следствия любым другим способом", - пояснил арест прокурор Матс Льюнгквист.

Прокурор также выступил с требованием наложить ряд ограничений на подозреваемого при аресте.

Вероятный шпион своей вины не признает.

Напомним, во вторник полиция безопасности Швеции задержала подозреваемого в сборе разведданных в пользу России. Его задержали в баре в центре Стокгольма, где у него должна была состояться встреча с российским агентом.

45-летний подозреваемый занимался исследованиями в университете Чальмерса в Гетеборге, а в последнее время работал независимым IT-консультантом в Volvo.