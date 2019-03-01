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Польша присоединилась к жалобе PGNiG в деле по монополии Газпрома

Польша присоединилась к жалобе PGNiG в деле по монополии Газпрома
19:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Польша присоединилась к жалобе PGNiG на Еврокомиссию, которая не стала штрафовать Газпром.

Правительство Польши обратилось в Суд ЕС, заявив о присоединении к жалобе компании PGNiG на решение Еврокомиссии не штрафовать Газпром по итогам антимонопольного расследования.

Об этом сообщило в пятницу МИД Польши, информирует Bankier.pl

"В четверг МИД Польши подало в Суд ЕС в Люксембурге обращение о допуске государства к жалобе в качестве стороны обжалования", - информирует издание.

В среду к жалобе PGNiG против Газпрома присоединилось правительство Литвы, по оценкам которого деятельность российской компании как монополиста на европейском рынке нанесла Вильнюсу убытки на сумму 1,5 млрд евро.

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В пятницу польская нефтегазовая компания PGNiG проинформировала, что с удовлетворением восприняла присоединение к жалобе против Газпрома правительств Польши и Литвы. По ее информации, Суд ЕС сообщил в четверг о присоединении к жалобе на стороне Польши и Литвы также компании Overgas Inc., которая действует на болгарском рынке, и значительным акционером которой является Газпром.

Как подчеркивает PGNiG, оценка Судом ЕС соглашения Еврокомиссии и Газпрома даст возможность правительствам Польши и Литвы, а также польской и болгарской компаниям показать, что это соглашение "не только противоречит нормам Евросоюза, но и укрепляет доминирование Газпрома на региональном рынке газа в Центрально-Восточной Европе и негативно повлияет на функционирование и конкуренцию на рынке газа в ЕС".

Как сообщалось, в мае 2018 года Еврокомиссия одобрила решение в отношении Газпрома: она возложила на российского монополиста ряд обязательств, но не стала штрафовать его. Польская компания PGNiG выразила недовольство этим решением и обжаловала его в октябре прошлого года.

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Газпром, Польша, Еврокомиссия, Литва, PGNIG, Суд ЕС, Overgas Inc.
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