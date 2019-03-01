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Кандидат на пост президента Еврокомиссии потребовал извинений от Орбана

Кандидат на пост президента Еврокомиссии потребовал извинений от Орбана
20:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Вебер сказал Орбану прекратить антибрюссельськую кампанию и извиниться.

Официальный кандидат на пост президента Еврокомиссии от Европейской народной партии, немецкий евродепутат Манфред Вебер заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен прекратить свою антибрюсельську кампанию и извиниться за свои действия.

Об этом пишет Politico.

"Все варианты на столе. Мы говорим об этом сейчас в рамках ЕНП. С его комментариями и его плакатной кампанией Виктор Орбан серьезно навредил ЕНП. Поэтому я ожидаю, что он извинится и завершит кампанию", - сказал Вебер.

Венгерское правительство начало рекламную кампанию, которая обвиняет президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в желании "заполнить Венгрию мигрантами" по указанию финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

Миграционные распри: Орбан сравнил Брюссель с Советским Союзом

"Виктор Орбан движется в неправильном политическом направлении", - сказал Вебер. "Когда речь идет о вопросах надлежащего поведения или фундаментальных вопросов демократического порядка, он имеет много общего с Маттео Сальвини или с Ярославом Качиньским. Это не мой путь, и не путь ЕНП", - добавил он.

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Брюссель, Венгрия, ЕНП, Виктор Орбан, Манфред Вебер.
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