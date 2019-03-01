Скачать
Пятница, 01.03.2019
Статья о незаконном обогащении: НАПК предлагает две модели урегулирования проблем
Статья о незаконном обогащении: НАПК предлагает две модели урегулирования проблем
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Председатель Еврокомиссии назвал основных кандидатов на вступление в ЕС
Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Первая лига. ПФК Сумы остаются и продолжат борьбу
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

Бухарестская девятка приняла декларацию по российско-украинскому конфликту

Бухарестская девятка приняла декларацию по российско-украинскому конфликту
22:03 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Бухарестскaя девятка заявляет, что крымский мост построили с геополитической целью.

Участники саммита Бухарестской девятки в словацком Кошице приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся российско-украинским конфликтом.

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, которая следует из незаконной аннексии Крыма и наращивания военных ресурсов", - говорится в документе, сообщает "Европейская правда".

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России международным правом, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, отмечают лидеры государств, требует от Альянса еще более согласованного и стратегического подхода.

Иностранных военных допустили к учениям в Украине: Парубий подписал закон

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением Договора о РСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия договора и сообщению Соединенных Штатов о выходе", - отметила "девятка".

Бухарестская девятка - это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноябре 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, "сильного, достоверного, сбалансированного военного присутствия" НАТО в регионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Румыния, Азовское море, Польша, Болгария, Эстония, НАТО, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Керченский пролив, Латвия, Оккупированный Крым, ДРСМД, Бухарестская девятка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
04 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Климкин опять поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
Климкин поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
США вводят новые санкции против сторонников Мадуро
Верка Сердючка сможет представить Украину на &quot;Евровидении-2019&quot;
Верка Сердючка сможет представить Украину на "Евровидении-2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь