Бухарестская девятка приняла декларацию по российско-украинскому конфликту

Новости мира: Бухарестскaя девятка заявляет, что крымский мост построили с геополитической целью.

Участники саммита Бухарестской девятки в словацком Кошице приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся российско-украинским конфликтом.

"Мы остаемся особенно обеспокоенными продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, которая следует из незаконной аннексии Крыма и наращивания военных ресурсов", - говорится в документе, сообщает "Европейская правда".

Морская эскалация в декларации названа "еще одним проявлением пренебрежения России международным правом, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив, для продвижения своих геополитических целей".

Все это, отмечают лидеры государств, требует от Альянса еще более согласованного и стратегического подхода.

"Мы также серьезно обеспокоены существенным нарушением Договора о РСМД Россией и неспособностью вернуться к полному и достоверному соблюдению, что привело к прекращению действия договора и сообщению Соединенных Штатов о выходе", - отметила "девятка".

Бухарестская девятка - это страны восточного фланга Североатлантического альянса: Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноябре 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, "сильного, достоверного, сбалансированного военного присутствия" НАТО в регионе.