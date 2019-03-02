Королева Британии Елизавета ІІ вышла на публику с огромным синяком на руке

Новости мира: Британцы заметили огромный синяк на руке у 92-летней королевы Великобритании Елизаветы II во время встречи с королем Иордании Абдаллой II и его женой.

Официальный снимок 92-летней королевы Великобритании Елизаветы II обеспокоил британцев. Внимание привлекла совместная фотография королевы Британии и короля Иордании Аблаллы II и его жены королевы Рании, на которой можно отчетливо увидеть огромный синяк на руке монаршей особы.

Синяк на тыльной стороне левой кисти королевы заметен на официальных фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы II и принцессы Анны с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном, его женой, королевой Ранией аль-Абдуллой и старшим сыном, наследным принцем Хусейном ибн Абдаллой.

Как сообщается, королева в целом выглядела хорошо, чтобы продолжать выполнять свои королевские обязанности.

Пользователи сети Twitter встревожились синяком Елизаветты ІІ и стали выдвигать предположения, откуда взялось ужасное пятно. Некоторые считают, что возможно, королева недавно сделала анализ крови с несколькими неудачными венопункциями. Некоторые считают, что она просто ударилась. Некоторые сопереживают королеве, а другие списывают произошедшее на её возраст. Однако большинство желает Елизавете II быстрее восстановиться.

Отмечается, что причины появления огромного синяка на теле королевы - пока неизвестны. В Букингемском дворце отмолчались о его происхождении на руке 92-летней Елизаветы II.

Напомним, королеве Великобритании Елизавете II в мае 2018 года сделали операцию по удалению катаракты. При этом, несмотря на операцию, она не отменяла публичные мероприятия. Отмечается, что 21 апреля 2019 года ей исполнится 93 года.