Бельгия вслед за Францией и Нидерландами предложит ЕС ввести налог на авиацию

Новости мира: Бельгия намерена предложить на заседании Совмина ЕС 5 марта ввести налог на авиацию с учетом воздействия на окружающую среду.

Вслед за Нидерландами и Францией Бельгия в свою очередь намерена предложить 5 марта своим европейским партнерам на заседании Совета министров ЕС по окружающей среде ввести "налогообложение на авиацию", сообщила в субботу газета "Суар".

"Справедливое и корректное ценообразование на воздушный транспорт с учетом его воздействия на окружающую среду", - так формулируется предложение Бельгии, которое выдвинет на Совете ЕС валлонский министр по экологии Жан-Люк Крюк.

"Авиационная среда в настоящее время является исключением из правил. Никакой воздушный транспорт не платит пошлин ни на топливо, ни на услуги. Однако речь идет о наиболее загрязняющем виде транспорта", - заявил министр в интервью телеканалу RTBF.

Воздушный транспорт, по замыслу авторов инициативы, должен будет оплачивать сбор на керосин и НДС на авиационные билеты, что, естественно, увеличит стоимость авиационных билетов.

"Нужно, чтобы последствия для кошелька стимулировали совесть. Вы можете продолжать летать самолетами, но вам придется платить значительно больше", - объяснил защитник окружающей среды.