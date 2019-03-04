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В центре Стамбула прошел митинг за деоккупацию Крыма

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В центре Стамбула прошел митинг за деоккупацию Крыма
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ru.krymr.com

Новости мира: На митинге подчеркнули "для мира и покоя весь мир должен объединиться и найти способ остановить злого монстра".

В центре Стамбула на площади Бейазит состоялся митинг, участники которого под крымскотатарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупации полуострова и освобождения Россией всех украинских политзаключенных. Об этом крымско-татарская громада города сообщила на своей странице в Facebook.

"Вчера - Сталин, сегодня - Путин", "Россия, прочь руки от Крыма", "Путин - убийца, убирайся из Крыма", "Прекратить бандитизм Кремля и вернуть похищенных", - с такими лозунгами выступили участники акции.

На митинге зачитали заявление от имени всех участников акции.

"Россия стала угрозой не только для региона, но и всего мира. Действия, направленные против крымскотатарского сообщества, которые начались с оккупации Крыма Российской Федерацией, остаются такими же жестокими, как и в первый день. Игнорируя все виды международного права, соглашения и правила, вооруженные тираны Путина и его последователи используют в течение этих пяти лет наиболее жестокие методы, чтобы узаконить и обеспечить признание оккупации Крыма", - говорилось в заявлении протестующих.

Они подчеркнули о том, что "для мира и покоя весь мир должен объединиться и найти способ остановить злого монстра".

В митинге активное участие приняла супруга председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар Джемилева.

"Оккупированный Россией Крым борется против различных притеснений, крымские татары не поддаются этим притеснениям", - отметила она.

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Вчера митинг, посвященный 5-летию незаконной оккупации Крыма Россией, состоялся в столице Турции.

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