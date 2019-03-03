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В Эстонии проходит голосование на выборах в парламент

В Эстонии проходит голосование на выборах в парламент
13:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Эстонии в воскресенье, 3 марта, проходят выборы в парламент, которые определят его состав на ближайшие 4 года.

Сегодня, 3 марта, проходит голосование на выборах в Рийгикогу (парламент Эстонии), которое определит состав эстонского парламента на следующие четыре года. Об этом сообщает ERR.

Голосование проходит сегодня с 9:00 до 20:00 на 451 избирательном участке по всей стране. В отличие от предварительного голосования, в котором приняли участие почти 350 000 человек, или 40% от общего числа избирателей, в день выборов проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства, предъявив удостоверяющий личность документ. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков в 20:00.

В выборах в Рийгикогу участвуют 10 партий: Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Социал-демократическая партия (СДП), "Отечество" (Isamaa), Центристская партия, Партия реформ, "Зеленые Эстонии", "Эстония 200", Свободная партия, "Богатство жизни" и Объединенная левая партия Эстонии. Для попадания в Рийгикогу партия должна получить по стране не менее 5% голосов.

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Кроме того, в парламент баллотируются 15 независимых кандидатов, хотя, как сообщает издание, за всю историю Рийгикогу ни одному беспартийному кандидату не удавалось получить личный мандат. В общей сложности борьбу за 101 место в парламенте ведут 1099 человек (в 2015 году было 872 кандидата) в 12 избирательных округах.

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Голосование, 3 марта, Парламентские выборы в Эстонии, Выборы в Рийгикогу, Выборы в парламент Эстонии.
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