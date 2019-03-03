Выборы в Молдове: Додон призвал партии к формированию коалиции

Новости мира: Президент Молдовы призывает парламентские партии к широкой коалиции.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что политические партии, вошедшие в новый состав парламента, должны оставить в стороне партийные амбиции и создать широкую парламентскую коалицию.

Об этом он заявил в интервью радиостанции Свободная Европа.

"Для того, чтобы план приняли все политформирования, необходимо создать на уровне как минимум трех самых крупных партий коалицию – во имя национальных интересов. Я не вижу коалиции с партией "Шор", но если остальные три крупные силы – социалисты, демократы и ACUM – договорятся и создадут коалицию, думаю, это можно будет рассматривать как национальный консенсус", - заявил Додон.

При этом, по мнению президента, это трудный для Республики Молдова сценарий.

Глава Молдовы призвал политические партии оставить в стороне предвыборную риторику и сформировать коалицию на основе национальных интересов.

Как сообщалось, по результатам прошедших 24 февраля парламентских выборов, в следующий парламент Молдовы вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), избирательный блок ACUM (26), партия "Шор" (7) и три независимых кандидата. Для формирования коалиции и последующего утверждения кандидатуры премьер-министра и нового состава правительства, необходимы голоса 51 депутата.

Ранее представители избирательного блока ACUM заявили, что не намерены вступать в коалицию с Партией социалистов и Демократической партией.