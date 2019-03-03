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Более тысячи военнослужащих НАТО принимают участие в учениях в Румынии

Более тысячи военнослужащих НАТО принимают участие в учениях в Румынии
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Poseidon 19: в Румынии проходят военные учения НАТО.

Более тысячи военнослужащих стран-членов НАТО принимают участие в военно-морских учениях «Poseidon 19» в румынских территориальных водах Черного моря.

Об этом проинформировали в пресс-службе ВМС Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В учениях принимают участие 10 военных кораблей Румынии, а также четыре корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции. Поддержка учений с воздуха будет обеспечена вертолетами Puma Naval, истребителями MiG 21 LanceR и F-16 ВВС Румынии", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что главная цель учений, активная часть которых начнется в понедельник, 4 марта, – усиление взаимодействия военных кораблей союзников в акватории Черного моря.

В пресс-службе ВМС Румынии обратили особое внимание на то, что незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году, замороженные конфликты в Приднестровье и Грузии, напряженная ситуация на востоке Украины и в акватории Азовского моря являются основными генераторами нестабильности на восточном фланге ЕС и НАТО.

Одной из мер обеспечения безопасности в регионе является и усиление присутствия сил НАТО в Черном море.

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Румыния, НАТО, Военные учения, Poseidon 19.
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