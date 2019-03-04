В Эстонии завершилось голосование на парламентских выборах, считаются голоса

Новости мира: В Эстонии избирают депутатов в парламент страны – Рийгикогу, состоящий из 101 депутата.

Голосование на парламентских выборах в Эстонии закончилось, и начался подсчет голосов. Особенности голосования в Эстонии таковы, что экзит-полы на выборах не имеют большого значения. В стране развита система электронного государства, соответственно е-голосование (по интернету) и предварительное голосование завершилось уже в среду. В нем приняли участие почти 350 тысяч граждан, то есть около 40% избирателей (большая часть которых проголосовала именно электронным способом).

Борьбу за 101 место в парламенте ведут 10 партий. Для попадания в Рийгикогу партия должна получить по стране не менее 5% голосов.

На этих выборах есть несколько интриг. Прежде всего, кто займет первое место: Центристская партия или Реформистская (рейтинг обеих – свыше 20%). Центристы долго время считались ярко выраженной пророссийской партией. Однако в последнее время их риторика и практика несколько изменились, центристы возглавили правящую коалицию (Эстония - парламентская республика), премьер-министром стал центрист Юри Ратас. При этом страна продолжает четко выраженный евроатлантический курс. В свою очередь, реформисты, предыдущие годы независимости занимавшие ведущие места в эстонской политике, стараются вернуть утраченные позиции.

Кроме того, неизвестно, насколько увеличит свое присутствие в парламенте правопопулистская, евроскептическая партия EKRE (Консервативная народная партия Эстонии), которую подозревают в связях с Россией (рейтинг - до 20%).

Третий вопрос – какие еще партии пройдут в парламент. Высоки шансы у Социал-демократической партии и партии Isamaa ("Отечество") (рейтинг – около 10%), есть шансы у недавно созданной партии "Эстония 200" (в названии зашифровано второе столетие существования независимой Эстонии) с рейтингом около 5%. Шансы на прохождение в парламент других партий невысоки.