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Понедельник, 04.03.2019
На парламентских выборах в Эстонии победила Партия Реформ
На парламентских выборах в Эстонии победила Партия Реформ
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На парламентских выборах в Эстонии победила Партия Реформ

На парламентских выборах в Эстонии победила Партия Реформ
03:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Можно прогнозировать, что при любом формате новой коалиции, партнерские соотношения Эстонии с Украиной, в целом, сохранятся.

На выборах в Эстонский парламент, Рийгикогу, завершившихся в воскресенье, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

101 место в парламенте распределились следующим образом. Партия Реформ – 34 (прибавка в 4 депутатских места), Центристская партия – 26 (минус 1 место), правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии, EKRE – 19 (плюс 12 мест), Партия Isamaa ("Отечество") – 12 (минус 2 места), Социал-демократическая партия – 10 (минус 5 мест). Недавно созданная партия "Эстония 200" в парламент не прошла, не добрав полпроцента (4,5% вместо необходимых 5%). Покинула парламент Свободная партия, которая четыре года назад получила восемь мест, а теперь набрала лишь 1,2%.

Сейчас в Эстонии в правительственную коалицию входят центристы, соцдемы и отечественники. Теперь коалиция, видимо, поменяется, так как на троих у этих партий лишь 48 голосов из 101.

Председатель Центристской партии и нынешний премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил лидера реформистов Каю Каллас с победой на выборах в Рийгикогу.

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Эстония, Выборы, Парламентские выборы, Партия реформ, Кто выиграл на парламентских выборах в Эстонии.
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