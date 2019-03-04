Премьер-министром Эстонии впервые может стать женщина

Новости мира: На выборах в Эстони одержала победу Партия Реформ.

Победителем парламентских выборов в Эстонии стала оппозиционная прозападная "Партия Реформ", которая набрала 28,8% голосов. Об этом пишет телеканал новостей" 112-Украина.

"Аналитики считают, что Кая Каллас вполне сможет договориться с парламентскими фракциями о формировании коалиционного правительства. 41-летняя Каллас ранее была членом Европейского парламента, должность лидера партии она заняла меньше года назад. Основателем партии является ее отец Сийм Каллас, бывший премьер-министр Эстонии и комиссар ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним: на выборах в Эстонский парламент, Рийгиког, которые завершились в воскресенье, победу одержала Партия Реформ. Всего в парламент проходят пять партий. По предварительным данным, явка избирателей составила 63,1%.