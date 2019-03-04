Северную Испанию окутали сильные лесные пожары: фото

Новости мира: На севере Испании в связи с сухой и ветреной погодой начались лесные пожары.

На севере Испании из-за малого количества осадков начались лесные пожары.

Как сообщает The Local, в понедельник утром пожарные боролись с примерно сотней отдельных лесных пожаров в северной части Астурии.

Распространению огня способствовали сильный ветер и сухая погода. На помощь 200 пожарным были вызваны также военные пожарные войска. Вместе они пытаются взять огонь под контроль.

Сообщения о пожаре поступили из примерно 30 из 78 муниципалитетов в северном регионе. Самые серьезные вспышки были зарегистрированы в Нарсеа, Сомиедо, Тинео и Алланди.

Леса стали сухими и уязвимыми к пожарам из-за малого количества осадков.

Несколько линий электропередачи пострадали от пожаров, в результате чего в некоторых сельских районах Астурии прекратилось электроснабжение. Второстепенные дороги были закрыты из-за близости огня.

В соседней Кантабрии и Стране Басков произошло около 20 пожаров.