Истребитель МиГ-29 обрушился на землю в Польше

Новости мира: Польский истребитель МиГ-29 потерпел крушение в лесу, пилоту удалось спастись.

В Мазовецком воеводстве Польши произошла катастрофа истребителя МиГ-29.

Об этом сообщает RMF24.

Катастрофа произошла в местности Сточек в центральной части страны. Пилоту удалось катапультироваться. Его в удовлетворительном состоянии нашли спасатели и отправили в больницу.

На место катастрофы направили 10 пожарных расчетов, а также полицейских.

Напомним, в июле прошлого года польские власти распорядились остановить все полеты с участием МиГ-29 из-за катастрофы истребителя, в которой погиб пилот. Впрочем, через некоторое время полеты возобновились.

1 марта этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании плана военной модернизации, согласно которому страна потратит 185 млрд злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года. В рамках утвержденного плана Польша намерена заменить устаревшие советские самолеты Су-22 и МиГ-29.