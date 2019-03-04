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Несколько сирийских министров и компаний попали под санкции ЕС

Несколько сирийских министров и компаний попали под санкции ЕС
15:58 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Евросоюз ввел санкции против семи сирийских министров в связи с перестановкой в правительстве.

Совет ЕС добавил семь министров правительства Сирии в перечень лиц и компаний, на которые распространяются ограничительные меры Евросоюза в отношении сирийского режима и тех, кто его поддерживает.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, изменения в санкционном списке объясняются перестановками в правительстве Сирии.

"Сегодняшнее решение увеличивает до 277 количество физических лиц, на которых распространяется запрет въезда и замораживание счетов с учетом их причастности к репрессиям в отношении мирного населения Сирии, получения выгоды или поддержки сирийского режима", - говорится в сообщении.

Санкции ЕС в отношении Сирии распространяются также на 72 компании.

Сообщается, что соответствующие изменения в санкционном списке опубликованы в Официальном журнале ЕС 4 марта.

"ЕС сохраняет преданность поиску устойчивого и надежного политического решения конфликта в Сирии, как это определено в резолюции №2254 Совета безопасности ООН и Женевском коммюнике 2012 года", - отметили в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам.

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Сирия, ЕС, Санкции, Совет ЕС.
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