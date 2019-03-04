Итальянский пенсионер проехался на авто по горнолыжному склону (Видео)

Новости мира: Полиция Италии поймала 92-летнего водителя на горнолыжном склоне и оштрафовала на "большую" сумму.

Полиция на севере Италии задержала пожилого водителя, который ехал на машине по горнолыжному склону.

Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел в субботу на склоне горнолыжного курорта в провинции Тренто. За рулем автомобиля был 92-летний местный житель, который, вероятно, пытался доехать до ресторана на вершине склона, куда большинство людей добираются на подъемнике.

Его движение было прервано карабинерами на снегоходе, которые сопроводили его со склона. По данным местных СМИ, нарушителю выписали штраф в размере 30 евро.

Согласно дорожному кодексу Италии, водители старше 70 лет должны обновлять свои водительские права каждые три года, а лица старше 80 лет - каждые два года. Каждый раз они должны предъявлять справку от врача, чтобы доказать свою способность управлять автомобилем.