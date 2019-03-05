Совет Европы: в РФ высокий уровень гомофобии, расизма и нетерпимости

Новости мира: В Европе подчеркнули значительное число различных видов нетерпимости к группам населения в России.

В Совете Европы заявляют о значительных проявлениях гомофобии, расизма и нетерпимости в России, в том числе по отношению к украинцам.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденной Советом Европы, сообщает корреспондент в Страсбурге.

«Политическими и религиозными лидерами допускается значительное число гомофобных, трансфобных, расистских и ненавистнических высказываний. Риторика против ЛГБТ превратилась в одну из наиболее распространенных форм языка ненависти, выражающуюся в объявлении гомосексуализма болезнью или преступлением. Неизбежно укореняясь в общественном сознании, такая риторика ведет к стигматизации ЛГБТ и нетерпимости по отношению к ним», - говорится в докладе.

В документе также заявляется, что антимусульманский язык ненависти проявляется в ассоциации ислама с терроризмом, митингах и петициях против строительства мечетей.

«Уровень нетерпимости по отношению к украинцам значительно возрос с 2014 года в результате незаконной аннексии Российской Федерацией Республики Крым и города Севастополя и российского военного вмешательства, приведшего к вооруженному конфликту на востоке Украины. Нетерпимая публичная риторика все так же остается безнаказанной», - отмечают эксперты.

Расистскому насилию в РФ чаще всего подвергаются выходцы из Центральной Азии и другие лица неславянской внешности, ромы/цыгане и темнокожие. Появились сообщения, что в апреле 2017 года более 100 мужчин, считающихся геями, были арестованы и содержались под стражей в Чеченской Республике. Как утверждается, они подвергались жестокому обращению и пыткам, их принуждали раскрывать личности других ЛГБТ.

Отмечается, что в докладе ЕКРН отражена ситуация на 22 июня 2018 года; события, имевшие место после этой даты, не отражены ни в анализе, ни в содержащихся в докладе выводах и предложениях.

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, учрежденная Советом Европы, является независимым органом по правам человека. В ее составе ― независимые, беспристрастные эксперты, отбираемые на основе морального авторитета и доказанного опыта работы по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и нетерпимости. Руководствуясь своим уставом, ЕКРН ведет мониторинг, анализируя ситуацию с расизмом и нетерпимостью в каждом из государств Совета Европы и разрабатывая предложения и рекомендации для решения выявляемых проблем.