Названа самая богатая женщина планеты

Новости мира: Наследница L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала самой богатой женщиной планеты.

Наследница косметической империи L'Oreal – французская миллиардерша Франсуаза Бетанкур-Майерс – возглавила рейтинг самых богатых женщин планеты по версии Forbes в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Наследница L'Oreal, которая также является главой холдинговой компании ее семьи, стала самой богатой женщиной в мире с состоянием в $49,3 млрд", – говорится в сообщении.

В общем рейтинге самых богатых людей мира она занимает 15 место. По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на $7,1 млрд (17%).

Как отмечается, Франсуаза Бетанкур-Майерс попала в список в прошлом году, после смерти ее матери Лилиан Бетанкур в сентябре 2017 года. Семье принадлежит 33% акций L'Oreal. Лилиан Бетанкур фигурировала в списке каждый год, начиная с 1987 года, когда Forbes впервые опубликовал рейтинг.

В прошлом году самой богатой женщиной планеты стала единственная дочь основателя компании Walmart Элис Уолтон. Ее состояние издание оценивает в $45,5 млрд.

Как сообщалось ранее, основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд занимает первую строчку рейтинга самых состоятельных людей мира.