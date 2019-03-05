В Лондоне говорят о "позитивных сигналах с ЕС" по Brexit

Новости мира: В Британском правительстве оптимистично настроены на успешную ратификацию соглашения по Brexit.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что Брюссель и европейские лидеры подают позитивные сигналы» по поводу попыток британского правительства добиться уступок, нужных для успешной ратификации парламентом соглашения о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Ханта в этот вторник.

«Мы получаем весьма положительные сигналы. Я не хотел бы их преувеличивать, ведь все еще считаю, что у нас много работы. Но я думаю, что они (в Брюсселе - ред.) понимают, что мы искренни », - заявил Хант.

Глава британского МИД высказался по этому поводу, комментируя новые переговоры, которые в этот вторник провели генеральный прокурор страны Джеффри Кокс и секретарь по вопросам Brexit Стивен Барклай в Брюсселе с представителями Европейского Союза.

Так, Великобритания выразила готовность проявить гибкость в вопросе решения статуса границы с Ирландией, который является одним из самых проблемных в контексте соглашения о Brexit.

Как известно, на следующей неделе британская Палата общин будет голосовать по поводу ратификации достигнутой между правительством Терезы Мэй и руководством ЕС соглашения о Brexit, и британская премьер сейчас пытается обеспечить поддержку депутатов на этом голосовании, считая, что это удастся, если она договорится с Брюсселем об изменениях, которые не разрешат Лондону остаться привязанным к таможенным правилам ЕС на неопределенный срок. На прошлом голосовании этого месяца депутаты уже отвергли это соглашение.

Альтернативым может стать Brexit без всякого соглашения или его отсрочка.

Напомним, что официальной датой выхода Великобритании из ЕС 29 марта.