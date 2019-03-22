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Евросоюз согласился перенести Brexit

Евросоюз согласился перенести Brexit
08:04 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Евросоюз согласен перенести дату выхода Великобритании из ЕС, если в Палате общин одобрят соглашение о Brexit.

Европейский Совет согласился отсрочить Брекзит до 22 мая при условии, если Палата общин одобрит соглашение о выходе на следующей неделе.

В противном случае, если соглашение одобрено не будет, Брекзит будет отсрочен до 12 апреля с тем, чтобы Великобритания определилась об условиях выхода из ЕС.

Соответствующее решение Европейского Совета было обнародовано в четверг в Брюсселе по результатам рассмотрения Брекзита главами государств и правительств ЕС и европейских институций на заседании Европейского Совета.

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Отметив, что письмо премьер-министра Великобритании Тересы Мей от 20 марта, в котором она просила отсрочить Брекзит до 30 июня было принято во внимание, Европейский Совет констатировал, что "согласен на продление (выхода Великобритании из ЕС) до 22 мая 2019 года при условии, что (ранее достигнутое) соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин на следующей неделе" "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин на следующей неделе, Европейский совет соглашается продлить срок до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство до этой даты укажет путь продвижения вперед до этой даты для рассмотрения Европейским советом" - говорится в решении Совета.

При этом Европейский Совет вновь констатировал, что переговоры о выходе не могут быть начать вновь, и достигнутые в ноябре 2018 года пересмотрены быть не могут.

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ЕС, Евросоюз, Британия, Brexit.
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