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Поджог автобуса вблизи Милана: мальчику-герою просят дать гражданство

Поджог автобуса вблизи Милана: мальчику-герою просят дать гражданство
09:43 Пт, 22 Март 2019 Телеграф

Новости мира: В Италии хотят предоставить гражданство 13-летнему школьнику Рами Шехата, который сообщил родителям и полиции о захвате автобуа с ним и его одноклассниками.

Лидер партии из Италии "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо считает, что 13-летнему школьнику нужно предоставить гражданство за то, что он сообщил полиции о похищении его и одноклассников водителем автобуса в среду.

Как рассказали школьники, 13-летний Рами Шехат, который спрятал свой мобильный телефон, когда водитель отбирал их у школьников, смог позвонить родителям и рассказать о происходящем.  Известно, что  семья Рами Шехата приехала в Италию из Египта. Несмотря на то, что мальчик родился после переезда родителей, у него официальных документов о гражданстве Италии нет.

Благодаря смелому поступку мальчика, полицейским удалось остановить автобус под Миланом и освободить 51 ребенка и их сопровождающих, прежде чем водитель поджег автобус. Ди Майо заявил, что Рами Шехата рисковал жизнью, чтобы спасти своих одноклассников, и что он попросит премьер-министра Италии предоставить мальчику гражданство за особые заслуги.

Напомним, 47-летний гражданин Италии сенегальского происхождения угнал школьный автобус, в котором более 50 детей ехали на экскурсию. По информации, он это сделал в знак протеста против смерти мигрантов в Средиземном море. На видео, размещенном в СМИ, видно, как автобус врезается в соседние автомобили на провинциальном шоссе, прежде чем загореться. Дети смогли вылезти через задние окна автобуса, которые успели разбить полицейские.

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Италия, Мальчик, Захват автобуса с школьниками, Поджог автобуса с школьниками, Сообщил полиции, Предоставить гражданство Италии, Рами Шехата.
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