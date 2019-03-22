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Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit

Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit
09:49 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Британии Тереза Мэй против отмены Brexit, петиция об этом набрала 2 млн подписей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отмены Brexit.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

"Я не думаю, что мы должны отзывать статью 50 (Лиссабонского договора). Мы дали выбор британцам: остаться в ЕС или покинуть его. Они проголосовали в 2016 году за то, чтобы уйти, и мы сказали, что будем уважать это решение. Я уверена, что это наша обязанность, как правительства и как парламента, воплотить результаты референдума", − подчеркнула премьер.

По ее словам, Евросоюз дал юридические гарантии, что применение механизма "бэкстоп" на острове Ирландия будет носить временный характер.

Мэй также полагает, что Великобритании следует постараться выйти из ЕС до майских выборов в Европарламент.

Евросоюз согласился перенести Brexit

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", − сказала премьер.

Напомним, 21 марта лидеры 27 стран Евросоюза единогласно одобрили на саммите отсрочку Brexit на основании двух возможных сценариев: до 12 апреля или до 22 мая.

Ранее петиция за отмену выхода Великобритании из Евросоюза путем отзыва статьи 50 Лиссабонского договора на сайте британского парламента собрала подписи более двух миллионов человек.

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ЕС, Евросоюз, Британия, Brexit, Отмена Brexit.
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