ЕС озвучил позицию по Голанским высотам

Новости мира: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, несмотря на заявления Трампа.

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможном признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, ЕС продолжает считать эту территорию оккупированной.

Об этом со ссылкой на заявление представителя ЕС сообщает Haaretz.

"Позиция ЕС не изменилась. Европейский Союз, в соответствии с международным правом, не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью территории Израиля", - говорится в заявлении.

Ранее комментарий Трампа о Голанских высотах осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что подобные заявления грозят кризисом и ростом напряженности в регионе.