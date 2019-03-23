В Венгрии поймали боевика ИГИЛ, который казнил людей в Сирии

Новости мира: На территории Венгрии задержан палач ИГИЛ.

В Венгрии задержали сирийца, который, будучи членом террористического ИГИЛ, участвовал в обезглавливании людей в Сирии. Об этом в пятницу сообщили в Европейском агентстве судебного сотрудничества Eurojust.

Задержанный 27-летний сириец подозревается в казни около 20 человек в 2016 году. Все жертвы были членами семьи мужчины с Хомса, который отказался вступать в ряды ИГИЛ.

"В ходе оперативного вмешательства, которое координировалось Евроюстом, венгерские власти задержали выдающуюся цель, которую подозревают в совершении террористической деятельности в Сирии, связанной с так называемым ИГИЛ, - говорится в заявлении Евроюста. Согласно сообщению, подозреваемый получил статус беженца в Греции. Бысторе вмешательство венгерских и бельгийских представителей Евроюста предотвратило быстрое возвращение подозреваемого в Грецию венгерскими миграционными органами, говорится в заявлении.

Подозреваемый был задержан 30 декабря прошлого года в главном аэропорту Будапешта. Его посадили за использование поддельных проездных документов для него и его партнерши. Учитывая доказательства Бельгии, подозреваемый теперь может быть задержан властями Венгрии по подозрению в совершении террористической деятельности.