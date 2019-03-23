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Макрон раскритиковал компромисс ЕНП в связи с партией премьера Венгрии

Макрон раскритиковал компромисс ЕНП в связи с партией премьера Венгрии
00:46 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Эммануэль Макрон подверг критике решение Европейской народной партии в связи с партией премьер-министра Венгрии.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал компромисс, достигнутый в Европейской народной партии, о приостановлении, но не исключение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Об этом сообщает издание Euractiv.

Макрон сначала отметил, что он не связан с ЕНП. Его партия "Вперед, республика!" считается близкой к либеральной группе ALDE, хотя официально она не является ее членом. Затем он отметил, что не понимает решения ЕНП.

"Я выступаю за ясность. Я не думаю, что это было ясно. Я не понял, где собираются сидеть депутаты господина Орбана после европейских выборов. Я понимаю, что они будут сидеть с ЕНП. Поэтому я понимаю, что ничего не изменилось. Поэтому это хорошая новость для ЕНП и для господина Орбана. Я не думаю, что это хорошая новость для европейского проекта, его когерентности и ясности его идей ", - сказал Макрон в пятницу журналистам в Брюсселе. Он пояснил, что у него очень хорошие личные отношения с Виктором Орбаном, но добавил, что есть "вопросы, которые должны быть понятны", и некоторые вещи "несовместимы".

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"Это решение безумно напоминает мне другие решения, которые принимались в течение многих лет, они заключались в том, чтобы отдать предпочтение клановой логике в ущерб силе идей", - сказал президент Франции.

"У меня есть особое мнение для Жана-Клода Юнкера и всех членов ЕНП, которые почувствовали себя оскорбленными и которые просили какой-то ясности. Они проиграли эти выборы", - сказал Макрон.

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Партия, ЕНП, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон.
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