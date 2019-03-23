Польша запускает канал в Литве, который борется с пропагандой РФ

Новости мира: Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Польское государственное телевидение (TVP) создаст новый телеканал - TVP Wilno (Вильнюс - ред.), целевой аудиторией которого будет польское национальное меньшинство в Литве. Одним из его задач будет, в частности, борьба с российской пропагандой в этой балтийской стране.

Соответствующее распоряжение о создании телеканала подписали в четверг председатель правления TVP Яцек Курский и заместитель главы МИД Польши Шимон Шинсковский вел Сеньк, информирует РАР.

"С сегодняшнего дня делаем очередной шаг, который на первом этапе, надеюсь, будет реализован в мае, когда начнется трансмиссия телеканала TVP Wilno, а в полном измерении - осенью", - сообщил Курский.

Заместитель главы МИД РП проинформировал, что создание этого телеканала является очень нужным шагом в контексте "активности российских нарративов в Литве". По его словам, это позволит "уравновесить" информацию, которая попадает к полякам в Литве.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что на территории балтийских стран, особенно в Литве, наблюдается "экспансия массовой российской культуры".

"Верю, что проект, который реализуется TVP при поддержке МИД, будет по крайней мере небольшим, но очень важным элементом противовеса и контрпредложения для российских СМИ. Следовательно, это будет телеканал, который представляет объективную информацию и поддерживает наших земляков польской культурой", - заявил Дворчик.

Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Соцопросы последних лет показывают, что большинство поляков в Литве отдают предпочтение российским, а не польским телеканалам. Среди поляков в Литве есть значительная часть лиц с откровенно пророссийскими взглядами.

Как известно, польское государственное телевидение обладает группой из более 10-ти разных телеканалов, один из которых - TVP Polonia - направлен на польскую аудиторию за рубежом. Как заметил Курский, одного только телеканала TVP Polonia сейчас уже недостаточно, особенно в местах, где большое польское национальное меньшинство, в частности в Литве.

В составе TVP с 2007 года функционирует также телеканал "Белсат", который направлен для жителей Беларуси. Он является оппозиционным к действующей белорусской власти.