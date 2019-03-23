Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Польша запускает канал в Литве, который борется с пропагандой РФ

Польша запускает канал в Литве, который борется с пропагандой РФ
09:38 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Польское государственное телевидение (TVP) создаст новый телеканал - TVP Wilno (Вильнюс - ред.), целевой аудиторией которого будет польское национальное меньшинство в Литве. Одним из его задач будет, в частности, борьба с российской пропагандой в этой балтийской стране.

Соответствующее распоряжение о создании телеканала подписали в четверг председатель правления TVP Яцек Курский и заместитель главы МИД Польши Шимон Шинсковский вел Сеньк, информирует РАР.

"С сегодняшнего дня делаем очередной шаг, который на первом этапе, надеюсь, будет реализован в мае, когда начнется трансмиссия телеканала TVP Wilno, а в полном измерении - осенью", - сообщил Курский.

Заместитель главы МИД РП проинформировал, что создание этого телеканала является очень нужным шагом в контексте "активности российских нарративов в Литве". По его словам, это позволит "уравновесить" информацию, которая попадает к полякам в Литве.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик отметил, что на территории балтийских стран, особенно в Литве, наблюдается "экспансия массовой российской культуры".

"Верю, что проект, который реализуется TVP при поддержке МИД, будет по крайней мере небольшим, но очень важным элементом противовеса и контрпредложения для российских СМИ. Следовательно, это будет телеканал, который представляет объективную информацию и поддерживает наших земляков польской культурой", - заявил Дворчик.

Финансирование телеканала будет происходить из средств МИД Польши.

Соцопросы последних лет показывают, что большинство поляков в Литве отдают предпочтение российским, а не польским телеканалам. Среди поляков в Литве есть значительная часть лиц с откровенно пророссийскими взглядами.

В США назвали причину ускоренного перебрасывания войск в Европу

Как известно, польское государственное телевидение обладает группой из более 10-ти разных телеканалов, один из которых - TVP Polonia - направлен на польскую аудиторию за рубежом. Как заметил Курский, одного только телеканала TVP Polonia сейчас уже недостаточно, особенно в местах, где большое польское национальное меньшинство, в частности в Литве.

В составе TVP с 2007 года функционирует также телеканал "Белсат", который направлен для жителей Беларуси. Он является оппозиционным к действующей белорусской власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, РФ, Пропаганда, Канал, Пропаганда со стороны РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь