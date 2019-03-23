Маас оправдывает бомбардировки НАТО по Сербии 20 лет назад

Новости мира: Германия полностью поддерживает решение НАТО провести бомбардировку по Сербии 1999 года.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя участие страны в в бомбардировках НАТО по Сербии 20 лет назад, заявил, что такой шаг был «ответственным действием» и правильным решением для ответа на нарушения прав человека в Балканской стране.

Об этом он сказал в интервью Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, участие Германии в бомбардировках Сербии было частью ответственного процесса союзников НАТО. Маас также убежден, что в любом случае рассматривать военную интервенцию необходимо только в последнюю очередь, но в те времена союзники НАТО наблюдали массовые нарушения прав человека, что привело к массовым убийствам.

Глава МИД Германии полностью одобряет шаг НАТО по началу военной интервенции 20 лет назад.

Напомним, трехмесячные бомбардировки Югославии силами НАТО 24 марта 1999 года были обусловлены намерением прекратить насильственные действия армии Сербии против албанского меньшинства в Косово.

Ранее сообщалось, Парламент Сербии утвердил предложение создать комиссию для расследования последствий применения силами НАТО снарядов с обедненным ураном во время проведения операции в Югославии в середине 1990-х.