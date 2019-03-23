Скандал с недвижимостью: в правительстве Болгарии первая отставка

Новости мира: На фоне скандала с приобретением чиновниками жилья по заниженной стоимостью глава Министерства юстиции Болгарии подает в отставку.

Глава Министерства юстиции Болгарии Цецка Цачева во время разговора с премьер-министром Бойко Борисовым заявила о желании пойти в отставку в связи со скандалом с недвижимостью, передают СМИ Болгарии.

В скандал с занижением стоимости элитного жилья Болгарии были втянуты несколько политиков правящей партии ГЕРБ, включая саму Цачеву. Министр юстиции накануне сама обратилась в генпрокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношении причастности ее квартиры к этому скандалу.

Как сообщается, Цачева обладает элитной квартирой площадью более 200 кв.м. в престижном районе столицы Софии, которая была приобретена по очень заниженной цене. По словам самой Цачевой, квартира была куплена легально непосредственно у застройщика сразу после начала строительства будущего дома.