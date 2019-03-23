Италия поддержала Шелковый путь Китая: подписан меморандум

Новости мира: Италия присоединилась к проекту Китая по новому Шелковому пути в рамках проекта "Один пояс, один путь".

В субботу состоялось торжественное подписание меморандума между Италией и Китаем, который предусматривает поддержку итальянской стороной китайского проекта «Один пояс, один путь» (BRI), сообщает AP.

Этот меморандум позволяет Италии стать первой страной из «Группы семи», которые присоединились к Шелковому пути Китая.

Подписание меморандума состоялось с участием президента Китая Си Цзинпина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Кроме этого, было подписано 29 отдельных протоколов членами правительства двух стран.

По итогам церемонии подписания министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что целью правительства является увеличение экспорта в КНР, а стоимость отдельных сделок оценивается в 2,5 млрд евро.

Новый Шелковый путь уже поддержали некоторые страны ЕС, в том числе Польша и Венгрия, в свою очередь Франция и Германия отказались от сотрудничества с Китаем.

Проект «Один пояс, один путь» предусматривает создание крупнейшего транспортно-логистического проекта 21 века, целью которого является соединение Китая со странами Западной Европы для расширения экономических, культурных и научных взаимоотношений.