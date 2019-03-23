Протесты во Франции: Количество задержанных возросло до 70 человек

Новости мира: В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" задержаны 70 человек.

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские задержали 70 человек.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру парижской полиции.

Согласно предварительной информации Министерства внутренних дел, во Франции сегодня в демонстрациях «желтых жилетов» приняли участие 8,3 тыс. человек, из них 3,1 тыс. в Париже.

Это уже 19-я по счету еженедельная акция движения "желтых жилетов", начиная с ноября 2018 года, против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

На этой власти Парижа запретили проведение акции на Елисейских полях и возле Триумфальной арки из-за многочисленных актов вандализма и насилия со стороны демонстрантов.

Как сообщалось ранее, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища топлива и торговые центры.

5 декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. В правительстве подсчитали, что налоговые льготы и другие фискальные меры, которые президент Макрон объявил для успокоения демонстраций, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Однако, несмотря на уступки со стороны властей, "желтые жилеты" решили продолжать акции.