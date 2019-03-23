Германией прокатились массовые протесты за свободный Интернет

Новости мира: В Европарламенте готовятся принять скандальный законопроект, ужесточающий правила соблюдения авторского права.

Десятки тысяч жителей Германии в субботу приняли участие в протестах против реформирования авторского права в ЕС, что может привести к ограничению свободы в Интернете, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции Мюнхена, в акциях по защите свобод в Интернете принимали 40 тысяч человек. В Кельне на улицы вышло около 10 тысяч человек, тогда как в Гамбурге, Берлине, Ганновере и Дюссельдорфе полиция насчитала несколько тысяч протестующих.

В Германии уже несколько недель проводятся такие акции протеста против проекта закона, который планируется рассмотреть в Европарламенте уже 26 марта.

Изменения в законе об авторском праве обсуждаются в ЕС с 2016 года и традиционно сопровождаются жесткими дискуссиями.

Мировые лидеры в области IT Google и Wikipedia уже выступали против некоторых положений проекта закона, в частности против статей, где сайты-агрегаторы и соцсети обязаны платить СМИ за повторное использование материалов, а также наложение на сайты ответственности за нарушения авторских прав их пользователями.

Проект закона до вступления в силу должен быть одобрен Европарламентом и всеми странами-членами ЕС.