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У берегов Норвегии экстренная эвакуация с лайнера Viking Sky (Фото, Видео)

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У берегов Норвегии экстренная эвакуация с лайнера Viking Sky (Фото, Видео)
22:00 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Новости мира: Спасатели Норвегии экстренно эвакуируют 1300 пассажиров с лайнера в сложных погодных условиях.

У берегов Норвегии в ветреных условиях дрейфует пассажирский круизный лайнер Viking Sky из-за отказа двигателя, передает Sky News.

Сообщается об эвакуации 1300 пассажиров лайнера, а также членов экипажа силами спасательных вертолетов.

Служба спасения Норвегии добавила, что лайнер после отказа двигателей начал дрейфовать к берегу, позже сумев перезапустить один из двигателей, а на момент эвакуации он стоит на якоре в 2,5 км от берега.

На данный момент нет информации о пострадавших и причинах поломки двигателей.

Пассажирский лайнер Viking Sky построен в 2017 году компанией Viking Ocean Cruises, принадлежащей миллиардеру Торстейну Хагену.

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Норвегия, Эвакуация, Круизный лайнер, Viking Sky.
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