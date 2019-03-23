У берегов Норвегии экстренная эвакуация с лайнера Viking Sky (Фото, Видео)

У берегов Норвегии в ветреных условиях дрейфует пассажирский круизный лайнер Viking Sky из-за отказа двигателя, передает Sky News.
Сообщается об эвакуации 1300 пассажиров лайнера, а также членов экипажа силами спасательных вертолетов.
Служба спасения Норвегии добавила, что лайнер после отказа двигателей начал дрейфовать к берегу, позже сумев перезапустить один из двигателей, а на момент эвакуации он стоит на якоре в 2,5 км от берега.
На данный момент нет информации о пострадавших и причинах поломки двигателей.
Пассажирский лайнер Viking Sky построен в 2017 году компанией Viking Ocean Cruises, принадлежащей миллиардеру Торстейну Хагену.