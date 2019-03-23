У берегов Норвегии экстренная эвакуация с лайнера Viking Sky (Фото, Видео)

Новости мира: Спасатели Норвегии экстренно эвакуируют 1300 пассажиров с лайнера в сложных погодных условиях.

У берегов Норвегии в ветреных условиях дрейфует пассажирский круизный лайнер Viking Sky из-за отказа двигателя, передает Sky News.

Сообщается об эвакуации 1300 пассажиров лайнера, а также членов экипажа силами спасательных вертолетов.

Служба спасения Норвегии добавила, что лайнер после отказа двигателей начал дрейфовать к берегу, позже сумев перезапустить один из двигателей, а на момент эвакуации он стоит на якоре в 2,5 км от берега.

На данный момент нет информации о пострадавших и причинах поломки двигателей.

Пассажирский лайнер Viking Sky построен в 2017 году компанией Viking Ocean Cruises, принадлежащей миллиардеру Торстейну Хагену.